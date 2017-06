No me estoy adelantando a los tiempos: Zavala

CIUDAD DE MÉXICO.- La aspirante a la candidatura presidencial del PAN, Margarita Zavala, negó adelantarse a la contienda interna del blanquiazul con su gira denominada ‘Voy Por México’, sino simplemente dijo, busca transitar sobre una ruta debido a que tiene varios obstáculos en el camino.

“No me estoy adelantando, yo tengo unos obstáculos que me obligan a trabajar desde hace más tiempo, eso me obliga a trabajar mucho más. Yo me dedicaré a la gira”, afirmó.

En entrevista tras presentar su nueva gira por el país, en la cual visitará 45 ciudades de los 32 estados de la República, empezando por Querétaro y Guanajuato, la ex primera dama negó que haya puesto un ultimátum a la dirigencia nacional, simplemente dijo, puso en la mesa el tema de los tiempos para que el PAN comience a definir.

“Yo nunca hice un ultimátum ni mucho menos una amenaza, yo deje muy clara mi posición, que sea la Comisión Permanente la que analice el (proceso electoral) del 2017. Apartir de hoy sólo voy hablar de México, y el partido tiene su dinámica, asistiré cuando me convoquen”, externó.

Ubicada en las instalaciones de la organización Yo con México, Zavala Gómez del Campo reafirmó que siempre será panista, luego de que se le cuestionara por la advertencia que hizo a la dirigencia nacional el pasado lunes en un video, que si el partido dejaba de lado sus principios, ella no acompañaría a Acción Nacional en el 2018.

“Yo no voy a dejar el PAN, lo he dejado claro: yo no me retiro del PAN, ya quisieran algunos”, asentó.

La ex primera dama sostuvo que la gira será muy alegre y cercana a la gente, “iré yo sola con mi equipo”.

Durante la presentación, el ex gobernador de Baja California, Guadalupe Osuna Millán, quien forma parte del equipo de la panista, detalló que a través de la organización civil Dignificación de la Política, es como se ha recolectado los recursos para la gira, misma que añadió será austera.

“Los recursos se obtuvieron por aportaciones privadas, eventos como las carreras, microfinanciamientos y artículos a la venta. No hay recursos públicos, es un gran esfuerzo ciudadano”, precisó