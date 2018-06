“No me arrepiento”: Rafa Márquez sobre el golpe a Cobi Jones en el Mundial 2002

CIUDAD DE MÉXICO.-No cabe duda de que Rafael Márquez se encuentra entre los dos mejores jugadores de México en su historia; sin embargo, también tiene sus pasajes oscuros, como cuando se hizo expulsar de manera desesperada cuando el Tri perdía ante Estados Unidos en el Mundial de Corea-Japón.

En entrevista para John Sutcliffe de ESPN, Márquez Álvarez aseguró que actuó así debido a la enorme frustración que sentía en ese momento, aunque dejó claro que no se arrepiente.

“Mi acto de frustración no habría cambiado nunca el marcador si no hubiera sucedido… y no me arrepiento”, explicó.

El ‘Káiser’, quien jugará su quinta copa del mundo en Rusia, explicó que su acto fue debido a su personalidad competitiva, a la que no le gusta perder absolutamente en nada.

“Mi personalidad siempre ha sido muy demandante. No me gusta perder ni en las canicas. A nadie le gusta perder, especialmente contra tu máximo rival, como Estados Unidos lo era entonces. Fue una acción desafortunada”, aseguró.

Márquez, junto con la Selección Mexicana, se encuentran en Rusia a unos cuantos días de hacer su debut mundialista ante la Selección de Alemania.