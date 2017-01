No les entregan afores completas

NUEVO LAREDO, TAM.- Miles de personas luchan diariamente con las administradoras de los fondos para el retiro (AFORES) para que se los entreguen.

Los que más suerte tienen, después de meses de trámites, llamadas telefónicas, papelerías y disgustos, consiguen les sea entregada solamente una parte de lo que ahorraron durante su vida laboral.

Este es el caso de Mauro Medina Reyes y su señora esposa, que han batallado con la AFORE Pro futura para recibir lo que les corresponde.

“Es falso que mexicanos y trabajadores ignoren que tienen ahorros en los fondos para el retiro, si para ello trabaja uno durante toda la vida, en nuestro caso, está el de mi esposa tiene un año buscando le entreguen el afore y no lo ha conseguido, siempre salen con nuevos requisitos, llamadas telefónicas de más de cuatro horas pasando de una persona a otra”, afirmó Medina Reyes.

No se entiende porque el gobierno dice que se ignore que tengan Afore, cuando los desempleados acuden en busca de préstamos de su Afore, que sospechosamente es otorgado de inmediato.

Porque no saben, es que les quitan cotizaciones ganados durante 5 años, como en su caso en el que al solicitar un préstamo de su Afore, le retirarían 260 cotizaciones que al momento de solicitar su pensión le harían falta.

“Después de 38 años de trabajo, me dieron menos de la mitad de lo que tenía calculado, debía haber recibido 96 mil pesos y solamente me entregaron 24 mil, el resto dijeron que había ido al gobierno porque le correspondía, no sé porque desvían esos recursos que uno ya ganó durante la vida laboral”, añadió Medina Reyes.