No jugará Gio dos Santos ante Tigres

LOS ÁNGELES .-Pese a que lo mantuvo como una posibilidad, esta tarde Miguel Herrera, DT del América, descartó finalmente al delantero para jugar mañana ante los felinos, debido a que todavía no lo ve en ritmo de juego.

Gio, quien suma ocho meses sin disputar un partido oficial, incluso podría perderse el duelo de la Jornada 1 del Apertura 2019 entre Rayados y América, en el Estadio Azteca.

«Giovani no, no está todavía para jugar un partido de futbol. Obviamente venía de un tiempo bastante amplio de estar parado, físicamente no está tan mal, pero no es lo mismo entrenar solo, a estar en un equipo y al ritmo del futbol. Seguramente no verá minutos mañana.

«Seguimos trabajando con él (Giovani) a dobles jornadas, tratando de acelerar lo más pronto posible su regreso a las canchas. Todavía está a unas dos semanas de tenerlo al nivel que queremos», explicó «El Piojo».

Por otro lado, Herrera sí podría utilizar a Roger Martínez, Nicolás Castillo, Agustín Marchesín y Bruno Valdez; quienes ya reportaron con el resto del plantel en Carson, California, tras participar en la Copa América.