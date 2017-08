‘No hemos recibido denuncia de medio’

El Gobierno Municipal no había sido notificado de denuncia alguna en contra del Presidente Municipal o de algún funcionario del Ayuntamiento. [Agencias]

Señala que no hay nada oficial en torno a supuesta denuncia por parte de un periódico local

NUEVO LAREDO, TAM.- Hasta este sábado, el Gobierno Municipal no había sido notificado de denuncia alguna en contra del Presidente Municipal o de algún funcionario del Ayuntamiento, ante las autoridades competentes.

Así lo aclaró el secretario del Ayuntamiento, licenciado Raúl Cárdenas Thomae, quien indicó que no hay nada oficial en torno a la denuncia interpuesta por el director de un periódico de la localidad.

Cuestionado al respecto, el funcionario manifestó no poder hablar mucho del tema, debido a que precisamente no se ha recibido la denuncia, aunque indicó que a través de las redes sociales ha podido leer el contenido de una hoja, pero consideró que no le cuadran los hechos que se narran con los delitos que se señalan.

“Lo que tenemos que hacer es que notifiquen oficialmente. Hasta el sábado no hemos recibido notificación oficial, obviamente en caso de que el presidente municipal o algún otro funcionario municipal sea citado, va a comparecer ante la autoridad que lo requiera”, comentó.

Asimismo indicó, “también quiero mencionar que vivimos en un estado de derecho donde todas las personas tienen derecho a denunciar algún hecho constitutivo de delito, pero de eso a que ya recaiga una sentencia ejecutoriada donde se declare algún culpable, hay un abismo de diferencia, en pocas palabras lo que tenemos que hacer es seguir trabajando nosotros como administración y en caso de que de esa denuncia se desprenda algún citatorio para el presidente o algún otro funcionario, vamos a comparecer, es algo normal, la administración pública a eso conlleva a que en determinado momento te pueda citar alguna autoridad y estamos obligados a ir a declarar”. Puntualizó que la acción parece ser más mediática que judicial, pero reiteró que esperará a que las instancias correspondientes realicen las notificaciones pertinentes.

