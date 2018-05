No hay tiempo ni dinero para imprimir nuevas boletas electorales INE

CIUDAD DE MÉXICO.-El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama Rendón, dejó claro que no hay tiempo, dinero, ni papel suficiente para imprimir nuevas boletas que serán utilizadas en la jornada del 1 de julio, y confió que el Tribunal Electoral federal respalde su decisión.

“Hay limitaciones materiales que son infranqueables. Las boletas se imprimen en papel seguridad, ya no hay más papel disponible, el contrato ya se cerró, ya no tenemos dinero para papel adicional”, indicó.

En entrevista con Denisse Maerker, para Grupo Fórmula, refirió que ya se han impreso 65 por ciento de las boletas, además de que no hay tiempo para imprimir nuevas papeletas, “no es un asunto de voluntarismo, es un asunto de imposibilidad material”.

Agregó que no se podría empezar de cero, ya que existe el riesgo es que no haya boletas el día de la elección, y dejó claro que “no hay papel, no hay dinero y no hay tiempo. No podemos tener dos tipos de boletas para la misma elección”.

Sobre este tema, Murayama Rendón confió en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respalde al INE en este tema, aunque reconoció que el Tribunal puede tomar otra decisión.

Ello luego de que el Partido Acción Nacional (PAN) solicitó al INE la reimpresión de las boletas electorales, lo cual calificó como desafortunado ya que “no atiende las razones ni datos duros”.

En entrevista posterior para MVS radio, el consejero electoral consideró que en este asunto se está anteponiendo el interés particular ante el general, pero “el interés es que tengamos elecciones genuinas confiables, por eso las boletas son con papel de seguridad”.

En este espacio reiteró que se contrataron dos mil 800 toneladas de papel y esas toneladas son para hacer las casi 300 millones de boletas para las tres elecciones que se realizarán en julio de este año.

“No hay manera de inventar otras mil toneladas, hay que producirlo, el papel ya no existe, no hay dinero para hacerlo”, enfatizó al señalar que es falso que las boletas puedan imprimirse en quince días.