No hay pruebas para anular elección de Coahuila: IEC

La presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, Gabriela de León, dijo que no hay pruebas contundentes de paquetes violados y otros agravios que pudieran anular la elección.

COAHUILA.- Luego de revisar las solicitudes de impugnación, la presidenta del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, Gabriela de León Farías, consideró que no hay suficientes pruebas para que la elección a gobernador sea anulada.

Indicó que para la anulación de la elección se debe seguir una cadena, que se resuelve por los tribunales local y federal, aunque destacó que “quien afirma está obligado a probar”, por lo que los partidos y candidatos independientes deberán mostrar que hubo fraude.

“Quien afirma que hubo situaciones tiene la obligación de probarlas ante las instancias correspondientes y hasta el día de hoy en el IEC no hemos recibido ni una sola prueba de estas situaciones que se comentaron en la calle”, agregó.



“Eso dependerá de los tribunales, alegan algunas cuestiones que están fuera de nuestra competencia y yo pediría a los actores políticos que no hagamos especulaciones, falta mucho para que los tribunales determinen porque primero hay que seguir una cadena impugnativa”, dijo.

Aseguró que será enérgica si se demuestra que algún funcionario del IEC estuvo involucrado en delitos electorales, sin embargo subrayó que no se han presentado pruebas de ello.

También afirmó que ella misma puede constatar que las bodegas estaban selladas y que se abrieron en presencia de los representantes de los partidos políticos al iniciar los cómputos distritales y municipales, lo que puede verificarse con las actas de escrutinio disponibles en la pagina del órgano electoral www.iec.org.mx.

“En las actas de los cómputos se da fe de que las bodegas estaban selladas y que no hay alteraciones, están firmadas por los representantes de los partidos políticos, no quiere decir que habido irregularidades, no quiere decir que haya cambios en las boletas, eso es algo muy grave y quien afirme eso tiene la obligación de probarlo”, precisó.

De León Farías subrayó que hasta el momento no se han presentado pruebas contundentes que demuestren los agravios de la elección o de ovnis que descendieron en alguna plaza, por lo que calificó como “leyendas urbanas” los señalamientos de los delitos electorales.

“Por qué a dos semana de la elección todo mundo habla de paquetes violados, de ovnis que aparecieron en la plaza de no sé donde, pero hasta el día de hoy nadie nos ha dicho dónde están los paquetes, cuáles son los paquetes y en qué consistió la alteración, cuántos votos venían de más en cada paquete, nadie los ha podido identificar, entonces esa es una leyenda urbana, en los medios de impugnación no se detallan ese tipo de situaciones”, puntualizó.

El domingo vence plazo para enviar solicitudes de impugnación al Tribunal Electoral

“No tenemos ninguna noticia, ninguna prueba contundente de algún paquete alterado, de alguna bodega alterada, de algún paquete que haya sido violentado, quienes afirmen eso tiene la obligación de presentar las pruebas”, dijo.



Gabriela de León comentó que el domingo se vence el plazo para que el IEC haga llegar al Tribunal Electoral de Coahuila las solicitudes de nulidad de la elección de la gubernatura que presentaron el PAN, MORENA, Luis Horacio Salinas y Javier Guerrero.

“Nosotros recibimos el medio de impugnación, tenemos 4 días para hacer el informe, vence el domingo, hacemos el informe, contestamos, aportamos las pruebas que nosotros consideramos que tenemos aquí, porque aquí están las actas de recuento, están las actas de inicio y conclusión de jornada, los recibos y documentación que aportaremos”, expuso.

“El domingo hasta las 12 de la noche tenemos para entregarlo al Tribunal y el Tribunal ya lo determinar, se irá primero al tribunal electoral de Coahuila, una segunda instancia será resuelta por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y finalmente resolverá Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hasta antes de que tome posesión el nuevo gobernador”, detalló.