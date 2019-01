No hay desabasto de gasolina en la ciudad

NUEVO LAREDO, TAM.- Hasta el momento en la ciudad no se tiene detectado desabasto de gasolina, por lo que dicho servicio se realiza de manera normal en todas las estaciones de servicio.

El Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, confirmó que en esta ciudad fronteriza no se está dando el problema de falta de combustible.

Mencionó que incluso el pasado domingo en que estuvo al Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en esta ciudad, le preguntó si había problemas de esta indole en otras partes de la entidad, y la respuesta fue negativa.

“Tamaulipas no es el caso, se hablaba de algunos días que no laboró PEMEX, se habla que no quieren utilizar los ductos para eliminar el robo de combustible, no tengo yo detectada la problemática del desabasto”, puntualizó el munícipe.