No esperamos grandes acuerdos en reunión con Trump: Videgaray

CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray, aseguró que el gobierno federal no espera grandes acuerdos en la reunión que el presidente Enrique Peña Nieto sostendrá este viernes con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en el marco de la cumbre del G-20 en Hamburgo, Alemania.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, en Despierta, el canciller dijo que debido a las diferencias “sustantivas” que la actual administración guarda con algunas posturas del líder estadounidense, se espera que los principales temas a tratar sean: las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los avances en el combate al crimen organizado, el desarrollo de Centroamérica y el trato a los inmigrantes mexicanos por parte autoridades estadunidenses.

Videgaray Caso descartó que el presidente Peña Nieto dialogue sobre la propuesta del muro que Donald Trump pretende construir en la frontera, al considerar que es un asunto “no amistoso” que está fuera de la relación bilateral. El funcionario federal precisó que no se ve una posible visita de Estado en un futuro cercano.

“El muro no es un tema de la relación bilateral, el gobierno de México no tiene porqué discutir ese tema. Es un acto no amistoso y no forma parte de nuestras conversaciones. No es en este momento prioridad ponerle fecha a otro encuentro”.