No decepcionaré a la gente, dice Chava

NUEVO LAREDO, TAM.- Salvador Rosas Quintanilla afirmó que valora y agradece todas las muestras de apoyo que ha recibido de ciudadanas y ciudadanos a lo largo de 35 días de campaña, por lo que se comprometió a no decepcionarlos si se convierte en diputado federal.

El candidato a diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN) y los otros partidos que conforman la Coalición Por México al Frente, PRD-Movimiento Ciudadano para el Distrito 1 de Tamaulipas, dijo que las palabras positivas que ha escuchado de los vecinos de las distintas colonias lo alientan a continuar con la campaña.

“En todas las colonias que he visitado hasta ahora la gente me ha recibido en sus casas y me han tratado demasiado bien. Y eso para mi es muy gratificante porque me anima a seguir con mi propósito de buscar la confianza de la gente para que vean en un servidor una persona que puede representarlos como su diputado federal”, agregó.