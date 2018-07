“No culpes a tu orientación sexual”: Alejandra Ley a Mauricio Clark

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz y cantante Alejandra Ley envió un mensaje al conductor Mauricio Clark luego de la polémica que desató al decir que su homosexualidad está en el pasado.

En su cuenta de Facebook, Ley leyó un mensaje dedicado a Clark:

“Querido Mauricio Clark esta es una carta abierta para ti. Soy Alejandra Ley y me identifico como una mujer lesbiana y debo decir que mi identidad de género y mi orientación sexual no me hacen sentir mal, no me enferman, no son una patología y mucho menos me avergüenzan”.