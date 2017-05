“No compré el silencio de nadie y no renunciaré”: Michel Temer

Michel Temer dijo que no renunciará al cargo “venga lo que venga” y que la investigación que ordenó la Corte Suprema de Brasil sólo demostrará que no tiene nada que esconder. [Agencias]

BRASIL.-El mandatario de Brasil, Michel Temer, negó haber comprado el silencio del ex presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y agregó que no renuncará al cargo.

Luego de que el diario brasileño O’ Globo diera a conocer grabaciones en donde el mandatario de Brasil dio su aval al pago de sobornos para comprar el silencio de Cunha, Temer aseguró que en ningún momento autorizó el pago de silencio del ex legislador.

Agregó que no renunciará al cargo “venga lo que venga” y que la investigación que ordenó la Corte Suprema de Brasil sólo demostrará que no tiene nada que esconder.

“No renunciaré. Repito. No renunciaré y exijo una esclarecimiento pleno de todo””, declaró Temer en un mensaje a la nación transmitido desde el Palacio Presidencial de Planalto.

“Exijo una investigación plena y rápida para que se aclare este asunto. No tengo nada que esconder”, dijo en conferencia.

“No preciso de cargo público ni de foro especial”, “no tengo nada que esconder” y “por eso registro enfáticamente que la investigación pedida por la Corte Suprema será el territorio en que demostraré mi inocencia”, declaró visiblemente molesto.

Michel Temer aseguró que jamás autorizó que se usara su nombre para llevar a cabo los sobornos en el Congreso.

“No compré el silencio de nadie porque no temo una denuncia, no preciso nada especial, no tengo nada que esconder. Siempre honré mi nombre, en la universidad en la vida pública en mi vida profesional y jamás autoricé que se usarán sobornos”, dijo en un mensaje a los medios.

EL ESCÁNDALO

Temer se habría reunido el 7 de marzo con Joesley Batista, uno de los dueños del grupo que controla el frigorífico JBS, líder mundial de la producción de carnes. En el audio entregado a la fiscalía brasileña, según el rotativo, se oye a Batista contar al mandatario que efectuaba pagos a Cunha, ya preso, y a su operador, Lúcio Funaro, también detenido, para mantenerlos callados respecto de la megacausa sobre corrupción política Lava Jato. Entonces, se escucha a Temer responder: “Tienes que mantener eso [los sobornos]”.

“El presidente Michel Temer jamás solicitó pagos para obtener el silencio del ex diputado Eduardo Cunha. No participó ni autorizó ningún movimiento con el objetivo de evitar delación o colaboración con la justicia por el ex parlamentario”, señaló anoche un comunicado de la Presidencia de la República.

Esta tarde, tres parlamentarios presentaron peticiones de apertura de juicio político contra el presidente de Brasil, tras las revelaciones de que habría participado en una trama corrupta y, además, apoyado la compra de silencio del exlíder del Congreso, condenado por corrupción.

Con información de Agencias