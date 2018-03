No baja precio de gasolina

NUEVO LAREDO, TAM.- Al contrario se mantiene entre los 13.73 y los 13.94 en diversas estaciones de servicio, siendo más clara la posibilidad de que alcance los 14.00 pesos.

La población que es propietaria de unidades automotrices, no tiene otra opción que adquirir este combustible en la estación que le quede más cerca.

“En realidad los diversos precios que tiene la gasolina en diferentes sectores no beneficia más que a quienes viven cerca de las estaciones con precios más bajos, porque si yo que vivo en la colonia Zaragoza encuentro un precio más barato en una gasolinera de Reservas Territoriales, no me resulta conveniente desplazarme hasta allá”, comentó Arturo Ramones Domínguez, vecino de la colonia Zaragoza.