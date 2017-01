Nintendo Switch ya vendió el 80% en la preventa de Japón

CIUDAD DE MÉXICO.- Si el Nintendo Entertainment System: NES Classic Edition fue el objeto del deseo de fanáticos, coleccionistas y gamers desde su anuncio, era evidente que Nintendo Switch viajaría por el mismo camino.

En el último reporte de Media Create, la compañía de investigación de ventas de software y hardware, se da a conocer que ya se vendió el 80% de las consolas de Nintendo Switch en la preventa.

El informe también muestra como han caído el 20% de las ventas de hardware y software en comparación con el mismo período del año pasado, pero con el éxito de la preventa de su nueva consola, Nintendo no se preocupa mucho por su futuro.

La nueva Nintendo Switch estará disponible a partir del próximo 3 de marzo a un precio de 299.99 dólares (aún sin confirmar su precio en México) y vendrá con muchos más juegos que los nuevos Super Mario y The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Fuente: Código Espagueti