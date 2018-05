Nintendo lanzará una edición especial del 2DS XL inspirada en Zelda

CIUDAD DE MÉXICO.-Nintendo lanzará un nuevo modelo del New Nintendo 2DS XL este verano y, si eres fanático de Legend of Zelda, estoy seguro que lo querrás tener a toda costa.

La nueva consola portátil de la gran N está basada en el famoso escudo de Link. De ahí su nombre Hylian Shield Edition.

La New Nintendo 2DS XL vendrá con The Legend of Zelda: A Link Between Worldsprecargado (la secuela de 2013 de Nintendo 3DS de The Legend of Zelda: A Link to the Past) y tendrá un costo de 159.99 dólares.

La mala noticia: La New Nintendo 2DS XL Hylian Shield Edition estará disponible a partir del 2 de julio d 2018, pero sólo en la cadena de tiendas estadounidenses GameStop, y no sabemos si en algún momento llegará a México y el resto de América Latina.

De todas formas, te dejamos un par de imágenes para que babees mientras piensas en la manera de adquirir esta Hylian Shield Edition.