Nintendo anuncia la mini SNES

La mini Super Nintendo Classic ha sido anunciada oficialmente y podremos comprarla a partir del próximo 29 de septiembre. El juego también incluirá un cable HDMI y dos controles para que la gente se pueda poner sus trancazos en Street Fighter II.

En cuanto al precio de lanzamiento, será de 80 dólares (1,432 pesos mexicanos), así que no olviden guardar una lanita para que no se queden sin el suyo. Por otro lado, también se dio a conocer la lista con los 21 grandes títulos que tendrá este pequeño titán, que a decir verdad, es excelente. Obviamente vamos a dejarla a continuación, nada más para que vean que Nintendo se turbo rifó.

Super Mario World

Yoshi’s Island

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Donkey Kong Country

Earthbound

Final Fantasy III

Street Fighter II

Super Mario Kart

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

Kirby Super Star

Kirby’s Dream Course

Contra III: The Alien Wars

F-ZERO

Mega Man X

Secret of Mana

Star Fox

Star Fox 2

Super Castlevania IV

Super Ghouls ’n Ghosts

Super Metroid

Super Punch-Out!

Como un dato curioso, la compañía dijo que deberán completar por lo menos un nivel de Star Fox para poder desbloquear su secuela. Sólo mencionaron que es una forma en la que los jugadores pueden usar sus destrezas, para así probar que son dignos de jugar tanto el primer juego como de su secuela.

No hay mucho qué decir, damas y caballeros. Sólo que estamos tan emocionados como ustedes por la llegada de esta nueva maravilla en el rubro de los videojuegos. Ojalá que esta vez se produzcan más mini SNES para que todos los jugadores podamos irnos a casa con una.