Niños quieren en su día mascotas, robots y bicicletas

NUEVO LAREDO, TAM.- El Día del Niño está muy cerca y con ello un sin fin de posibilidades para consentir a los más pequeños de la casa, pues en la actualidad, los niños prefieren que les regalen artículos electrónicos, como consolas, tablets, sin embargo, también desean una mascota, robots, juguetes y bicicletas.

Así lo refleja un sondeo realizado a niños y niñas, de entre cuatro y 12 años, que en su mayoría afirma que prefiere una mascota o un juguete electrónico.

Para el pequeño Dylan de tan sólo seis años de edad, ser niño significa jugar, correr y ser feliz.

“Soy muy feliz, me gusta mucho jugar con mi hermanito, me gusta celebrar este día porque mis papás nos llevan a comer y salimos juntos al parque, me divierto mucho, a mí me gustaría que me regalaran una máquina para hacer nieves”, expresó el pequeñín mientras jugaba en el parque junto con su hermano.

Sofía una pequeña de escasos cuatro años mostraba su inocencia y alegría cuando se le preguntó qué significaba el Día del Niño para ella.

“Este día jugamos mucho y mi papi me compran un juguete y me gusta porque me dan dulces, mamá siempre juega conmigo a las muñecas, quiero que me regalen una cocinita de juguete con platos y todo”, dijo entre risas la pequeña.

Para Javier González de 8 años ser niño es muy divertido, pues lo mejor para él, es divertirse en familia.

“Mis papás siempre nos llevan de paseo, nos divertirnos todos juntos, me gusta ser niño porque jugamos todo el día, en este día del niño yo quisiera que me regalaran mis papás un perrito, tengo muchas ganas de tener una mascota”, comentó el pequeño.

Otro de los pequeños entrevistados, Santiago Cantú de cinco años dijo que él desea para este día un robot de Batman, pues es su personaje favorito.

“Quiero un robot para jugar con mis hermanos, me gusta mucho Batman, le voy a decir a mi papá si me regala el robot”, aseguró el menor con una tierna sonrisa.

Para Diego de 12 años es el último año que celebra el día del niño, pues en algunos meses pasará a primero de secundaria.

“Este es el último día del niño que festejo, porque ya voy a salir de la primaria, a mí me gustaría que me regalaran una consola de video juego, pero sé que están un poco caras, a ver si mis papás me la pueden comprar”, comentó el niño.

Por su parte, Patricio de 11 años manifestó que él quiere una bicicleta para ir a pasear al parque con sus pequeños hermanos.

Por último las hermanas Renata y Romina Delgado de Haro comentaron que para este día, le pedirán a sus papás que les regale un perrito.

“Queremos un perrito, porque son bien tiernos, ojalá que nuestros papás no lo regalen, pues desde hace mucho queremos una mascota para jugar con ella”, señalaron las pequeñas.

Más que un regalo, lo importante es enseñar a los pequeños a valorar lo que tienen, que no todos los niños gozan de todos sus derechos, y que debe aprovechar al máximo las oportunidades que se le brindan para ser en un futuro una persona útil para sí mismo y para la sociedad; sin olvidar por supuesto que debe disfrutar de ser niño.