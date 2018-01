Niños obesos recuperan su peso ideal

NUEVO LAREDO, TAM.- Alrededor de 180 niños con problemas de peso u obesidad que acuden al Centro de Salud Rector o a los distintos módulos que hay en la ciudad, pudieron recuperar su peso ideal, la mayoría de los menores tenía problemas con el sobrepeso. La edad es entre los 5 y 9 años.

Así lo dio lo dio a conocer el nutriólogo Juan Hinojosa Samaniego, coordinador de nutrición de la Jurisdicción Sanitaria 5, quien agregó que estos niños fueron detectados en 2017 por médicos y enfermeras que se encuentran tanto en el Centro de Salud, como en los módulos.

“A estos niños se les hizo su tarjetón y mes con mes acuden a consulta para capacitar tanto a los niños como a los papás, para mejorar su alimentación, después de que los niños logren estar en su peso normal, tienen que estar en espera durante seis meses, y así se toma como recuperado en niño”, dijo.

Añadió que comparado con años anteriores la cifra se ha estado manteniendo. Uno de los motivos de esta descompensación de la alimentación en los menores, es porque desde su nacimiento no fueron bien alimentados, y no se les da lo que es la lactancia materna.

Precisó que este año se realizará un tamizaje entre los estudiantes, solamente están esperando indicaciones si será por parte de la Secretaría de Educación o por parte de la Secretaría de Salud, los niños que no tenían su peso ideal tardaron alrededor de tres mes para estar en su peso normal. Destacó que esta problemática del sobre peso y la obesidad es porque muchas de las veces los padres de familia no tienen tiempo para darles a sus hijos una alimentación saludable, o bien no saben combinar una buena alimentación.

“Siempre que se trata de brindar información de los niños en cuanto a peso y obesidad, es importante que acudan los padres de familia, para que se den cuenta de cómo puede ayudar a sus hijos a tener su peso ideal, y no solo en los estudiantes si no en toda la familia”, mencionó.