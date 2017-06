Niño representa a Nuevo Laredo en concurso Tam- Talent

NUEVO LAREDO, TAM.- Destacado neolaredense participa en el concurso Tam-Talent, David Antonio Barreto Medina, con tal sólo 9 años, participa con su voz junto a otros niños y jóvenes tamaulipecos.

David mencionó, que pidió a su mamá, Carmen Medina Bañuelos, enviara su vídeo al concurso que organiza Gobierno del Estado a través de ‘Jóvenes Tamaulipas’.

“Me interesó concursar por los premios, también porque he visto que grandes cantantes han salido de los concursos”, expresó el niño.

El video lo enviaron el 14 junio, a pocos días de finalizar la recepción, pues la convocatoria finalizó el 17 de junio, sin embargo, tuvo tanto éxito que logró calificar entre los 15 semifinalistas.

“Desde los ocho años empecé a cantar en la escuela, me gustan las rancheras y pop, al cantar siento una vibración, me siento muy bien y me siento seguro”, comentó David Barreto.

Dijo que toma clases de canto los lunes y miércoles en la Casa de la Cultura.

La segunda etapa ya inició, desde el 20 de junio comenzaron las votaciones para calificar entre los cinco finalistas, que se decidirán en base al mayor número de reproducciones en la página de Facebook de ‘Jóvenes Tamaulipas’.

Los neolaredenses pueden apoyar al niño David Barreto compartiendo su video, el cual también aparece en la página de Facebook a su nombre.

