Niño hace reclamo energético a senador; cuestiona el muro con México

ESTADOS UNIDOS.- Era un tenso foro ciudadano en Springdale, Arkansas, pero un niño pequeño y su pregunta sobre el muro en la frontera con México se robaron el show.

Mientras la conferencia del senador republicano Tom Cotton se acercaba a su fin, aceptó una última pregunta de la multitud. El participante era un niño de 7 años. Mientras Cotton señalaba a la multitud, tratando de saber quién preguntaba, el muchacho dijo: “Soy Toby”.

“Donald Trump hace que los mexicanos no sean tan importantes para los que vivimos aquí en Arkansas y que nos gustan, como a mí y a mi abuela”, aseguró Toby Smith.

“Y está eliminando todos los parques y a PBS Kids solo para hacer un muro… y no debería hacerlo”, dijo Toby, expresando los temores de algunos de que el gobierno de Trump le corte el apoyo financiero al Servicio Nacional de Parques y al Servicio Público de Televisión (PBS).

This kid asked the last question at the #CottonTownHall. His name is Toby. He's concerned about cutting PBS funding to pay for border wall. pic.twitter.com/d2LbeDhAbL

— Matt Mershon (@MattMershonKATV) February 23, 2017