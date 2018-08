Niño fan de Star Wars evita golpear a agresor porque “eso no lo haría un Jedi”

E.U.-El acoso escolar y la violencia que este genera parecen no tener fin, de hecho, lejos de disminuir, las agresiones cada vez suben más de nivel y peligrosidad.

Hace apenas unos días, en California, Aiden Vazquez un niño de 10 años, terminó en el hospital luego de haber sido golpeado en el rostro por un acosador, pero él, a pesar de la situación en la que se vio envuelto, dio una lección al mundo.

Una vez que se comprobó que Aiden estaba fuera de peligro, su madre le preguntó que por qué no había hecho nada para defenderse y él, citó a la película Star Wars, explicando que “Ese no es el camino de un Jedi”.

Esta noticia llegó a oídos de Mark Hamill, conocido por interpretar a Luke Skywalker en la saga. Conmovido por la historia, compartió un increíble mensaje de aliento para Aiden a través de su cuenta de Twitter:

SHOUT OUT to Aiden Vazquez for his courage & wisdom in the face of adversity. I’m so proud of you for showing that you can be a Jedi in real life. Congratulations, Aiden- The Force will be with YOU… Always!!!

Your fan, mh https://t.co/jkWqrhMaC0

— Mark Hamill (@HamillHimself) 29 de agosto de 2018