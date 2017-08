Niño es comandante de las fuerzas armadas por un día

NUEVO LAREDO, TAM.- Este día en las instalaciones del Cuartel Militar Macario Zamora, el niño Luis Uriel Castro Ibarra, vivió la experiencia más inolvidable para él, al ser nombrado comandante de las fuerzas armadas en Nuevo Laredo.

La organización Tapitas y la Secretaría de la Defensa Nacional en Nuevo Laredo, llevaron a cabo la convocatoria para elegir al niño que sería nombrado “Soldado por un Día”, elección que recayó en Castro Ibarra.

Este día este pequeño de 11 años de edad, vistió el uniforme militar y participó primero en los honores a la Bandera Nacional, dictó órdenes a los elementos castrenses a través de los medios de comunicación que poseen en las instalaciones militares.

Acompañado de su mamá, hermano y abuela, Castro Ibarra, coordino también la demostración que algunos elementos de la tropa realizaron al descender de un edificio utilizando el rappel.

“Yo si quiero ser soldado, me ha gustado todo lo que he vivido este día, me llama la atención el valor y la disciplina de los elementos que conforman el ejército mexicano, tengo muchos deseos de participar en el ejército”, comentó el menor de edad.