Niño es agredido en escuela de EU por hablar español

CIUDAD DE MÉXICO.-El menor relató que fue golpeado en la cara, con un trozo de madera, cuando caminaba al lado de una de sus compañeras.

“Yo me puse a llorar porque algunos niños se estaban burlando de mí, entonces yo me vine llorando y solo llegué a la casa”, relató el menor.

La mamá de Justin detalla que su hijo ha sido víctima de agresiones en la escuela al menos en tres ocasiones. Ha reportado a las autoridades del colegio los incidentes y después de varias reuniones, la madre de uno de los agresores se disculpó con ella, pero considera que la escuela no ha hecho lo suficiente.

Justin asegura que en la escuela se burlan de él por ser hispano y aunque es venezolano, sus compañeros lo creen mexicano y le dicen que huele mal.

“Después de eso ya me he separado del grupo, ya no me la paso más con ellos, solo me la paso con mis amigos hispanos”, dijo.

Univisión Noticias contactó a la junta escolar del Condado Fulton, en Atlanta, quienes revelaron estar al tanto de las preocupaciones de la madre de Justin y que los incidentes ocurrieron afuera del colegio, además no creen que la nacionalidad del pequeño esté relacionada con las agresiones.