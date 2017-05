Ningún funcionario está seguro en su puesto: Rivas

Alcalde pide a sus colaboradores no relajarse, ni tirarse a la hamaca, porque pueden ser relevados

NUEVO LAREDO, TAM.- Tras la salida del director de Comunicación Social, Marco Martínez, el alcalde Enrique Rivas Cuéllar, afirmó que ningún funcionario público tiene seguro su puesto, ni porque se les haya dado un nombramiento con la confianza de llevar a cabo una encomienda, que eso se los ha deja muy en claro, por lo que pidió no relajarse, ni tirarse a la hamaca, porque podrían ser relevados del cargo.

“Es muy difícil decirte con antelación en mayo o en junio van a salir estos, esto muchas veces va saliendo de circunstancias naturales, propias de las ofertas de trabajo que también de los colaboradores que hoy participan, que el día de mañana oye se abrió un nuevo proyecto o un nuevo ciclo entonces conforme va pasando esto, nos vamos ajustando”, dijo.

El edil, mencionó que si hay cambio o no, lo que se busca también es tener una estabilidad y que no se altere con la salida de cualquier funcionario, ya que el objetivo principal y claro es poder ser un gobierno cercano a la ciudadanía y muy claro hacia donde se quiere llegar.

Anuncian más cambios en Comunicación Social

Samuel Lozano, el nuevo director de Comunicación Social, anunció que se incorpora al equipo Arturo Méndez, de quien dijo fue director de Televisa en Nuevo Laredo y viene de TvAzteca Durango.

Admitió que no esperaba esta nueva encomienda, fue a invitación del alcalde, explicando que dentro de su experiencia que tiene como comunicador, fue que algún momento se vida tuvo un programa de radio llamado Galaxia Universitaria que duro más de 30 años, donde fue uno de los fundadores, además que hizo unos noticieros en aquella época y su papá fue locutor por muchos años Don Óscar Lozano.

“Con mucho entusiasmo con la invitación del alcalde Enrique Rivas a participar en esta etapa de la dirección de Comunicación Social, con mucho entusiasmo estamos con el compromiso que tiene con la ciudadanía de rescatar el orgullo de ser neolaredenses y que la imagen de la ciudad sea transparente y que la gente sepa qué se está haciendo con sus recursos, que es lo que la gente quiere que sea transparente, que todos sepan que se está haciendo, qué obras se están haciendo, cómo se están aplicando estos recursos, estar comprometido con la transparencia, con la información y el compromiso que tenemos es de tratar bien a todos”, destacó.

Señaló que en cuanto a la dirección de comunicación social, lo contempla en cuatro áreas muy importantes, la clásica y tradicional, Prensa, radio, televisión, noticieros y columnas; además de otra que está tomado mucho valor que son las redes sociales y que implica ponerle mucha atención a todas las áreas que la competen; al igual que el área promocional.