Nietos de Cantinflas buscan acuerdo sobre herencia de su abuelo

CIUDAD DE MÉXICO.-Más que pelear o reclamar dinero o propiedades, los cuatro nietos de Mario Moreno “Cantinflas”, buscan negociar y llegar a un acuerdo con Tita Marbez, la viuda de su padre Mario Moreno Ivanova, para poder recuperar la herencia histórica y personal de su abuelo.

“Ahorita estamos haciendo una invitación a la paz, antes de empezar este proceso de si se tiene que ir a tribunales y todo, porque creo que hablando la gente se entiende y la comunicación es lo que hace que el mundo gire”, explicó Mario Moreno del Moral, el mayor de los cuatro nietos.

El también director explicó que no quieren embarcarse en un pleito eterno con Tita Marbez, heredera universal de los bienes de su padre, que incluyen los derechos sobre la imagen y marca de Cantinflas; o impedirle trabajar, todo lo contrario, lo que buscan es que esto se haga pero en una sociedad de cinco personas, ella y los cuatro hermanos Moreno (Mario, Valentina, Marisa y Gabriel), y no que todo se concentre en una sola persona.

“Queremos dejar en claro que no vamos por las posesiones materiales que se hayan dejado, ni por una casa, un coche, ni nada, lo que pasa es que aquí es que una persona tercera en la familia y ajena a ella, alguien que ni siquiera convivió o conoció a mi abuelo, se quiere quedar con lo que es él, su esencia, su imagen, su personaje que tanto le costó trabajar y que yo creo a final de cuentas, si quería que quedara en alguien, es en su familia. Entonces al recuperar esto, no es para hacer un lucro y empezar a poner Cantinflas en todas las marcas, queremos darle honor, ese reconocimiento y limpiar esa imagen, que yo creo ya han sido más de 20 años de que Cantinflas no ha estado descansando”, señaló Mario Moreno del Moral.

Mario explicó que en este momento algunos de los objetos que su abuelo uso para darle vida a Cantinflas, no están siquiera en manos de Tita, sino en manos ajenas porque ella las dio en préstamo a alguien más, pero lo que se les hace absurdo es que ahora para poder hacer una serie, película o simplemente hablar de su abuelo, tengan que pedirle permiso a un tercero.

Otra de las cosas que no los tiene conformes es que en el testamento de Ivanova, además de sus hermanos Valentina y Gabriel aparecen como hijos los dos de Tita, además de albaceas familiares de la viuda.

“Nosotros no vemos a mi abuelo como una marca, no lo vemos como una herramienta de trabajo, es nuestro abuelo. Más que Cantinflas como tal es Mario Moreno Reyes, que es nuestro abuelo”, expresó Mario.

De recuperar todo aquello que tenga que ver con Cantinflas, estos jóvenes planean montar en forma el museo dedicado a este personaje, para que la gente tanto de México como de Latinoamérica tengan un lugar donde llegar y saber la vida y obra de este actor, pilar del cine mexicano. Pero sus planes no solo se enfocan en el museo, sino que lo que se genere con la imagen de Cantinfas se vaya algún proyecto de beneficencia, tal y como Mario Moreno Reyes lo hizo en su momento, “compartir con México, seguir viendo por México”, dijo Valentina. En el testamento de su Moreno Ivanova se estipula que en caso de que ninguno de los beneficiarios existiera, instituciones como la Cruz Roja y el Hospital Infantil de México serían depositarios de la herencia.

Sobre la negativa de Tita Marbez de hablar al testamento de Mario Moreno Ivanova, por no considerar este asunto como algo que se pueda ventilar en los medios de comunicación, por ser algo legal y serio, Mario respondió: “La primera persona que habló a un medio para hacer una nota de espectáculos fue ella, entonces nada más se la regreso así”.

Abril del Moral madre de Valetina y Mario, explicó que si bien es cierto que Mario Moreno Cantinflas dejó un fideicomiso para sus hijos y Mario Patricio Moreno Bernat (q.e.p.d.), no habían podido acceder a él por tiempo y cosas tan simples como que Valentina no tenía su identificación oficial, pero sobre todo porque estaba estipulado que mientras Moreno Ivanova viviera no se podía tocar.

“No podían cobrar hasta que Mario ya no estuviera, al ya no estar van a ir Mario y Valentina a ver que hay de ese fideicomiso, porque Mario (Moreno Ivanova) gozaba del usufructo, es decir, ese fideicomiso no creció realmente, entonces van a ver que quedó y la parte que le correspondía a Patricio se lo van a dar a Marisa y Gabriel”.

“Que Cantinflas ya descanse en paz, con las cosas en paz, con las cosas equitativas, yo creo que nada le costaría a Tita ser equitativa con los cuatro hijos, decir vengan, únanse conmigo y trabajemos juntos, porque trabajo y planes hay, si todo esto lo nutren los nietos juntos con ella, creo que van a salir cosas muy positivas”, expresó Abril del Moral.