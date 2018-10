Niegan candidatura a ‘trans’ para reina del Carnaval de Veracruz

VERACRUZ.-Karla Grijalva, una mujer transexual de 33 años, fue rechazada por parte del comité organizador del Carnaval de Veracruz para competir en el concurso de Reina de Belleza el próximo año.

La aspirante denunció que su registro fue negado por no cumplir el requisito de la convocatoria que especifica que las interesadas en el concurso deben ser “mujer de nacimiento”.

Karla Grijalva presentó la documentación señalada en la convocatoria y un reporte del cambio de género ante el Registro Civil que la acredita como mujer de manera legal.

“Desafortunadamente se me negó el registro. No se me dio la oportunidad de ser candidata por unas cláusulas que en su momento, de un día para el otro, por la noche, se cambió”, dijo a través de una transmisión en Facebook.

Grijalva destacó que se animó a competir luego de saber que Angela Ponce logró ser Miss España sin ser mujer de nacimiento.

El Carnaval de Veracruz 2019 se realizará del 27 de febrero al 5 de marzo y como parte de los preparativos, el comité emitió las convocatorias para la elección del Rey y la Reina.

La aspirante dejó abierta la posibilidad de buscar la protección de las leyes para que su solicitud sea autorizada, aunque dijo que dependerá del análisis que haga con su equipo de trabajo.

“Voy hablar con mi equipo de trabajo y sobre eso vamos a participar. Si el comité me hace la invitación en otro puesto lo tomaré, pero sólo si es el Comité”, puntualizó.