Niega Sergio Mayer que Eleazar Gómez llegue alcoholizado a “Solo para mujeres”

CIUDAD DE MÉXICO.- El productor Sergio Mayer rechazó que el actor Eleazar Gómez llegue alcoholizado a los ensayos del espectáculo “Solo para mujeres”, pero admitió que se le complica cumplir.

El productor admitió que algunos integrantes del “show” que se estrenará en septiembre próximo en el Centro Cultural Teatro 1 de esta ciudad, se han portado mal, pero otros bien.

Subrayó que es demasiado estricto con lo que les exige, pues él y su socio Alexis Ayala desean ofrecer un producto de calidad para el público.

Ante supuestos abusos en el retoque de las imágenes de promoción de “Solo para mujeres”, Mayer dijo: “Váyanlos a ver en vivo para que comprueben cómo están”.

El ex Garibaldi, quien acudió a la presentación del libro “Una visión metropolitana: proyecto 2.5” del delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, también habló de su hijo Sergio.

Con respecto a la supuesta demanda que interpondrá Natália Subtil en contra de Sergio Mayer Mori por la manutención de la hija de ambos, respondió:

“Está bien, es muy respetable. En la relación que ellos tienen yo no me meto, no me interesa. Veo a mi nieta y apoyo a Natalia consiguiéndole trabajo o buscándole castings. De repente me deja a la niña para que pueda ir a trabajar. Lo que haga legalmente o deje de hacer, en contra o a favor de mi hijo, es tema de ellos. Él es mayor de edad y asumirá su responsabilidad como tal”.