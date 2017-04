Niega Lozoya haber recibido soborno millonario de Odebrecht

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, negó haber recibido un soborno por 5 millones de dólares de la constructora Odebrecht, como acusó una publicación brasileña.

En una carta a la revista “Veja“, Lozoya Austin aseguró que en diversas oportunidades ha señalado que no recibió ningún recurso ilegal durante su estancia al frente de la empresa productiva del Estado.

Pese a que su vinculación aparece en un testimonio de un ex directivo de Odebrecht en un Tribunal brasileño, el ex funcionario federal atribuye la versión a un “chisme de chisme”, y condena cualquier posible filtración de un proceso legal sin resolución.

“En reiteradas ocasiones he hecho público, lo cual ustedes ni siquiera mencionan, que no he solicitado ni recibido dinero ilegal de parte de Odebrecht u alguna otra empresa”, se lee en la misiva recuperada por Aristegui Noticias.



“Cualquier señalamiento en este sentido es una calumnia y difama a mi persona y mi familia, y me reservo las acciones legales contra quien incurra en calumniarme sin fundamentos jurídicos”, agrega Lozoya en su defensa.

Fuente: SDP