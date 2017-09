Niega Frente Ciudadano por México tener acercamiento con Monreal

CIUDAD DE MÉXICO.- El Frente Ciudadano por México rechazó que esté en negociaciones con Ricardo Monreal para que sea su abanderado en la Ciudad de México para el 2018.

En entrevista luego de presentar la agenda legislativa del Frente (PAN-PRD-Movimiento Ciudadano) en la Cámara de Diputados, la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, dijo que ahora no están pensando en encabezar candidaturas, como sí están pensando en otros partidos, ahora, dijo tienen la convicción de cambiar el rumbo del país.

– ¿Hay pláticas del Frente con Ricardo Monreal para que encabece la CDMX?

– No, no, no, para nada. Ninguna. Nosotros estamos, como ya se dijo aquí, estamos concentrados en los temas que tienen que ver con el proyecto, con el programa, con la agenda legislativa, con seguir impulsando el Frente, no estamos pensando en candidaturas, eso es claro lo que hemos planteado, nosotros vamos a seguir trabajando para consolidar el proyecto.

Alejandra Barrales aceptó que sí le interesa ser la candidata a jefe de Gobierno de la Ciudad de México por el PRD y consideró que sería un orgullo que su partido y los ciudadanos la considerarán.