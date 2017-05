Nicki Minaj paga costes universitarios a seguidores

CIUDAD DE MÉXICO.- Nicki Minaj repartió becas a algunos seguidores este fin de semana.

El sábado por la noche, una aficionada preguntó en Twitter a la estrella del hip-hop si podría pagar su matrícula universitaria, y a continuación Minaj accedió a cubrir los costes educativos de varios seguidores, siempre que demostraran que habían obtenido calificaciones perfectas.

“Muestréme (una evaluación) de todo As que pueda comprobar con su escuela y lo pagaré”, tuiteó la artista, en referencia a la nota máxima asignada en los centros educativos estadounidenses.

Show me straight A’s that I can verify w/ur school and I’ll pay it. Who wants to join THAT contest?!?!🤷🏽‍♀️ Dead serious. Shld I set it up? https://t.co/czH715u64a

— NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) 7 de mayo de 2017