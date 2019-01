Ni un paso atrás en el combate a corrupción, afirma López Obrador

Aseguró que en la estrategia contra el robo de combustible no se dará ni un paso atrás

Pidió al pueblo ayudar, que tenga confianza y no se deje alarmar por quienes no actúan con responsabilidad. [Agencias]

Pidió al pueblo ayudar, que tenga confianza y no se deje alarmar por quienes no actúan con responsabilidad. [Agencias]

TLALNEPANTLA.- En el combate a la corrupción, el gobierno no se afligirá, pues “el que se aflige se afloja”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que en la estrategia contra el robo de combustible no se dará ni un paso atrás, “ni siquiera para tomar impulso”.

En el inicio del programa Jóvenes Construyendo el Futuro: oportunidades de capacitación y trabajo, pidió al pueblo ayudar, que tenga confianza y no se deje alarmar por quienes no actúan con responsabilidad, ya que “hay gasolina, (sólo) es un asunto de la distribución interna para que no se roben la gasolina”.

En este marco, el mandatario federal aseveró que toda persona que necesite dinero va a tener ingresos y nadie va a estar obligado a delinquir ni robar en este país, “vamos a dar muchas oportunidades de trabajo”, con los diferentes programas sociales, por eso pidió seguir adelante todos juntos.