Ni un muro frena su amor, se casan a mitad del Puente I

NUEVO LAREDO, TAM.- Una vez más las inmediaciones del Puente Internacional No.1, o Puerta a las Américas, fueron escenario de la unión de dos jóvenes, que por ser la joven ciudadanía americana, y su ahora esposo mexicano y no tener papeles, optaron por esta modalidad para jurarse amor eterno.

Angélica Michel Esparza y Gabriel Pérez Morales, quienes al medio día de este lunes, contrajeron matrimonio, se convierten en una pareja mas, que por la nacionalidad de ambos, deciden casarse en la mediación del puente, ambos jóvenes convencidos de su amor, tomar esta decisión y luchar por estar siempre juntos.

“Yo me siento muy emocionada, entre los dos decidimos casarnos así, y salió todo muy bien, incluso el tramite fue rápido en Laredo, Texas, la Ministro ha sido muy buena conmigo, me apoyo y guió en todo el proceso, fue desde las 9 y media de la mañana hasta las 11 y media aproximadamente y ya a esa hora no estaba casando”, comento la joven Angélica Michel de 19 años de edad.