Ni un migrante más en albergues de Nuevo Laredo

No hay cabida ya para una persona más en estos refugios

NUEVO LAREDO, TAM.- Los albergues de Nuevo Laredo contarán con una lista única y entregarán brazaletes para mantener un control respecto al número de migrantes que resguardan. No hay cabida ya para una persona más en estos refugios. Y, hasta el momento, el gobierno federal no ha destinado recursos para atender la problemática.

Dorina Lozano Coronado, primer síndica del Ayuntamiento, comentó que todos los albergues trabajarán con el mismo sistema de brazaletes a fin de controlar el ingreso a estos lugares en los que se refugian 2 mil 800 personas que suman más de 3 mil migrantes en Nuevo Laredo.

“Todos los albergues manejarán una sola lista, de ahí Migración los llamará. Los nuevos migrantes ya no serán aceptados, sería una irresponsabilidad seguir recibiéndolos, es inhumano tener una persona más dentro del albergue municipal”, dijo Lozano Coronado.

La primer síndica mencionó que, para evitar disturbios, se dará a conocer a los albergados el reglamento del Bando de Policía y Buen Gobierno. De no cumplirlo, se procederá como con cualquier ciudadano que lo infringe, remitiéndolo con las autoridades correspondientes.

Respecto a un posible apoyo de la federación, la primer síndica destacó que hasta el momento las autoridades federales no han tenido contacto con el gobierno municipal, y de existir, podría ser a través del Instituto Nacional de Migración (INM) o algún representante estatal o municipal.

“Por lo pronto todos los que estén en refugio recibirán un brazalete, quien no traiga brazalete es alguien que acaba de llegar y no tiene cabida en Nuevo Laredo. No hay más albergues para los que puedan llegar, todos estamos rebasados”, finalizó Lozano Coronado.