Ni sus 90 años le impiden trabajar a doña Fidelia

NUEVO LAREDO, TAM.- Fortaleza y entrega, es así como podemos definir a esta mujer que a sus 90 años se levanta todos los días a trabajar.

Ella es doña Fidelia Ceja Castañeda, originaria de la Ciudad de México, pero que llegó a Nuevo Laredo en la década de 1940, cuando abrió sus puertas el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Yo vine a trabajar en el seguro, fui enfermera ejecutiva especializada, y trabaje ahí durante treinta años hasta que me jubile, pero no he parado de trabajar porque es mi vida, no puedo sin estar haciendo algo, incluso mis cuatro hijos no quieren que trabaje, pero yo les digo que me dejen, que tengo que trabajar para tener lo suficiente para ayudar a muchas personas necesitadas”, comentó Ceja Castañeda.