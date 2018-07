Ni rápido, ni facil mover AGA a NLD

NUEVO LAREDO, TAM.- Ni fácil ni rápido. Llevaría tiempo trasladar las oficinas de la AGA a Nuevo Laredo; el diputado federal electo Salvador Rosas Quintanilla afirmó que no rechaza la propuesta del virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador.

Rosas Quintanilla explicó que no sería sencillo ni inmediato trasladar a más de 3 mil personas que componen a la Administración General de Aduanas (AGA), cuyas oficinas centrales se localizan en la Ciudad de México, porque primero se requieren solucionar tres aspectos, como contar con un nuevo edificio con capacidad para distribuir a todo el personal.

En segundo, es necesario disponer de más vuelos aéreos diarios para agilizar la llegada y salida de todas las personas que requieren atención de la dependencia mencionada, y tercero, definir el alojamiento para los empleados.

“La idea es buena, pero hay que sopesarla bien. El traslado de la AGA significaría movimiento para el sector hotelero, restaurantero, sí sería un detonante para apoyar la economía de Nuevo Laredo, que es la principal aduana del país.”, expresó.

“Pero todos estos factores se tienen que revisar, y hacer un estudio de impacto social. En dos años y medio, yo calculo que se podría materializar el traslado de las oficinas y del personal. Si tomamos en cuenta que para hacer un edificio se llevaría un año y medio, y después trasladar a todo el personal, construir vivienda o buscarles vivienda, todo esto se llevará su tiempo. Es una cascada de muchas situaciones que se necesitan resolver para poder absorber todo ese movimiento.”, explicó.

Materializar el traslado o descentralización de las oficinas que actualmente operan en la Ciudad de México implicará invertir.

“Sí es posible, pero no a corto plazo porque en la AGA trabaja un promedio de 3 mil a 4 mil personas, y no contamos con la infraestructura para trasladarlas a Nuevo Laredo, como son casas-habitación para todos ellos. Se va a requerir buscar un terreno para hacer las instalaciones y no es tan fácil, y otro aspecto es que Nuevo Laredo tiene solamente un vuelo,”, planteó el diputado federal electo.

Comos es sabido,desde finales de 2017 Nuevo Laredo dispone de un sólo vuelo diario.

“Entonces, tendremos que empezar a trabajar en ese aspecto para conseguir más vuelos en la mañana y en la tarde, para la gente que necesita realizar trámites en la Administración General de Aduanas, porque esa gente se va a quedar aquí, el vuelo es a las 4 de la tarde y a esa hora ya estarían cerradas las oficinas y deberán esperar al día siguiente.

En resumen, dijo que apoyarán las propuestas del próximo gobierno federal que realmente beneficien a Nuevo Laredo y a Tamaulipas, como reducir la tasa del IVA en la frontera norte.

“En los proyectos en que empatamos son bajar el IVA en la frontera norte a la mitad, en un 8 por ciento, y también lograr el beneficio para las personas que ganen menos de 10 mil pesos no declaren el ISR, claro que estamos a favor. En todas esas situaciones que beneficien a Nuevo Laredo o a nuestro estado, vamos a dar la lucha y la batalla para poder lograrlos.”, aseguró Rosas Quintanilla.