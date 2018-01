Ni la polio le impide ejercer la mecánica

NUEVO LAREDO, TAM.- A pesar de que desde la edad de 5 años padece la terrible poliomielitis, ahora busca establecer su propio negocio en la reparación de frenos de aire.

Con 20 años de experiencia en ese rubro de la mecánica, Gonzalo Alemán Salomón quien tiene 50 años de edad, ha trabajado siempre para un patrón a pesar de su discapacidad, ahora busca un financiamiento que le permita tener su propio taller.

“Recuerdo que hace tres años cuando falleció mi esposa, caí en un estado depresivo que me hizo perder el empleo y enfermarme de otras cosas, todo ello se me juntó y tuve que dejar el trabajo. Hoy, a pesar de que he continuado enfermo, vuelvo con renovados bríos para trabajar en lo que es mi especialidad, los frenos de aire”, afirmó Alemán Salomón.