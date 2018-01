Ni el SAT puede con Onappaffa

Las autoridades advierte que no tienen validez los documentos que expiden

NUEVO LAREDO, TAM.- Sin prosperar la iniciativa de varios diputados federales de la frontera norte por acabar con los registros de ONAPPAFFA y otras organizaciones que registran vehículos sin validez del SAT.

Desde abril de 2016, el diputado federal Daniel Sosa Carpio presentó un Punto de Acuerdo ante la Cámara de Diputados para solicitar a la Procuraduría General de la República que investigue a la ONAPPAFA porque muchos ciudadanos han registrado sus vehículos usados americanos, como un mecanismo para legalizarlos.

Expertos en el tema de importaciones definitivas y diputados federales consideran que la aparición de organizaciones como la Unión Campesina Democrática (UCD) y la Organización Nacional Para la Protección del Patrimonio Familiar (ONAPPAFFA) fue originada por la carencia de información entre los ciudadanos y falta de dinero para legalizar sus vehículos usados americanos.

En entrevistas anteriores, la diputada federal Yahleel Abdala Carmona, aclaró que la propuesta de ellos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) consiste en legalizar los autos usados americanos para que transiten únicamente en los municipios de la frontera norte, lo que ayudará a solucionar una problemática social de varios años y evitar que más ciudadanos registren sus vehículos en padrones que no tienen el reconocimiento del SAT.

“Nosotros consideramos como un problema la circulación de vehículos no legalizados. Lo que nosotros proponemos es que se facilite la legalización de los autos americanos que ya están en la frontera norte a mediante un programa temporal, porque en la mayoría de los casos los propietarios no han podido legalizar ante la Aduana porque no tienen el dinero”, planteó Abdala Carmona Sosa Carpio explicó que hay similitud en la forma en que operan organizaciones como la porque afilian los vehículos y a cambio entregan placas y engomados, con la promesa de permitir su circulación de forma regular o legal, pero eso es imposible.

“Solamente el SAT es la autoridad para validar el registro legal de un vehículo americano”, puntualizó Abdala Carmona.