NFL: Manda Pittsburgh en la División Norte de la AFC [Resultados]

ESTADOS UNIDOS.- Los Acereros de Pittsburgh (3-1) comandados por Ben Roethlisberger y Le’Veon Bell consiguieron este domingo su tercer triunfo de la temporada al superar 26-9 a los Cuervos de Baltimore (2-2) en el M&T Bank Stadium, encuentro de la Semana 4 de la NFL.

Los Cuervos no comenzaron de la mejor forma, desperdiciaron la primera serie ofensiva y no estuvieron finos al ataque durante toda la primera mitad, pero la defensiva estuvo a la altura y pese al abrumador dominio estadístico de los Acereros se mantuvieron en el partido.

Pero la segunda mitad, Baltimore salió más agresivo, consiguió interceptar en una ocasión al “Big Ben” y pese a no concluir su ataque de la mejor forma, dicha serie rompió el cero con un gol de campo 19-3.

Baltimore mejoró en defensa, además corrieron con la suerte que Pittsburgh falló un gol de campo y de inmediato respondieron con una touchdown e incluso una conversión, que no contó tras la revisión de los árbitros.

