New Era México y Tecolotes Volarán Juntos en la LMB

New Era Mx cuenta con 97 años de historia, mismos que se han caracterizado por sus distintos diseños que comparten todo tipo de estilos. [Agencias]

NUEVO LAREDO, TAM.- Una de las marcas de gorras más importantes en el mundo estará siendo parte de la vestimenta de los Tecolotes de los Dos Laredos; hablamos de New Era México, esto después de que ambas directivas llegaran a un acuerdo, no solo con la parte de sus famosas cachuchas, si no con los uniformes, siendo el equipo fronterizo uno de los pocos planteles que vestirán las distintas innovaciones de la empresa con raíces norteamericana.

Con esto los Tecolotes de los 2 Laredos reafirman el compromiso de no solo mantener un equipo competitivo en el terreno de juego, también en la apertura de nuevas alternativas para nuestros aficionados y darle un toque de frescura a nuestro bello deporte.

New Era Mx cuenta con 97 años de historia, mismos que se han caracterizado por sus distintos diseños que comparten todo tipo de estilos, llevando su producción de 60mil gorras en 1920 a más de 50 millones en la actualidad.

En las próximas semanas estarán presentando más detalles sobre el uniforme y la posible primer tienda que se esté inaugurando en Nuevo Laredo