Netflix ya no tendrá las series de Fox en su repertorio

CIUDAD DE MÉXICO.- El servicio de streaming publicó un video en que revela qué series ya no estarán disponibles. La salida se concretará el 1 de julio.

Los últimos años, Netflix ha aumentado rápidamente su cantidad de clientes gracias a la amplia gama de películas, documentales y sobretodo series que provee. En su repertorio incluye series de distintas cadenas de televisión como AMC, BBC, Warner y Fox, pero esta última dio un paso al costado.

El contrato con la cadena estadounidense terminó, por lo que ficciones como How I met your Mother, Modern Family, American Horror Story, Glee, Prison Break, Bones, 24 y Sons of Anarchy; ya no podrán ser disfrutadas a través de esta plataforma.

Por su parte, Netflix hizo el anuncio por medio de un video en sus redes sociales que invita a una maratón de series antes que se concrete la salida que será el 1 de julio.

Fuente: La tercera