Netflix revive al personaje más ‘darks’ de Internet

CIUDAD DE MÉXICO.-Elvira Darks es un entrañable personaje que apareció por ahí del 2011 y que se convirtió rápidamente en uno de los primeros fenómenos virales de internet, aunque también es conocida como Verónica Rodríguez de la Luz del Topo.

Todo aquél que haya tenido acceso a la web desde aquél año la recordará con cariño, y por supuesto que sacará una que otra carcajada con sólo pensar en su voz y maquillaje, elementos simples con los que se mofó de los “darks”.

Elvira nos dejó muy claro desde entonces que no cualquiera puede ser darks, pues para lograrlo “tienes que desaparecer y aparecer en otra época”, como lo hizo ella al promocionar la nueva serie alemana de Netflix que le hace honor a su nombre. “Si tú no has visto ‘Dark’ no eres auténticamente darks”.