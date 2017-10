Netflix producirá 30 animes para el 2018

Knights of the zodiac: saint seiya será uno de los remakes que se llevarán a cabo. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- Tomando en cuenta que una de las series más maratoneadas en Netflix es The Seven Deadly Sins, no es una sorpresa que la empresa haya decidido invertir en este tipo de productos.

Según reporta Anime News Network, el servicio de streaming tiene destinado una parte de su presupuesto de $8 mil millones de dólares para producir animes que serán lanzados en su plataforma en 2018. La compañía busca que para finales del próximo año el 50% de sus títulos sean contenido original.

Algunas de las series que sabemos que llegarán en los siguientes meses son Violet Evergarden, Knights of the Zodiac: Saint Seiya, Sword Gai: The Animation, A.I.C.O. Incarnation, entre otras.