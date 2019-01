Netflix pide no llevar a cabo el reto ‘BirdBox Challenge’

E.U.-La plataforma streaming Netflix pidió que no se realice el reto “BirdBoxChallenge” que se hizo viral hace unos días inspirado en la película “Bird Box” protagonizada por Sandra Bullock.

Y es que por medio de redes sociales diversos usuarios comenzaron a publicar videos en los que se les veía realizando el reto, lo cual podría poner en riesgo su vida.

Por lo que Netflix publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que pide que se no se realice este reto.

“No puedo creer que tenga que decir esto, pero: POR FAVOR NO SE LASTIMEN CON EL RETO DE BIRD BOX”. No sabemos cómo inició, agradecemos el cariño, pero Boy y Girl solo tienen un deseo en el 2019 y es que no terminen en el hospital por culpa de los memes”, se puede leer en el tuit.

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.

— Netflix US (@netflix) 2 de enero de 2019