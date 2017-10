Netflix ofrece maratón de terror para disfrutar en ‘Halloween’

CIUDAD DE MÉXICO.- Un maratón de terror compuesto por títulos como 1922, Siniestro 2, La noche de los muertos vivientes, La noche del demonio, Chucky y El juego del miedo III, es la propuesta de Netflix para que los amantes del género disfruten con motivo del Halloween.

Esta selección forma parte del catálogo de la plataforma y que de acuerdo con un comunicado de prensa, fueron agregados en fecha reciente.

Así, los fanáticos del terror podrán disfrutar de 1922, filme en el cual un granjero admite haber asesinado a su mujer, pero su muerte es sólo el inicio de una historia macabra y está basada en la novela corta de Stephen King.

Además de Siniestro 2, en el que una madre soltera y sus hijos gemelos se mudan a una casa rural, sin saber que esas cuatro paredes albergan a un malvado espíritu listo para asediarlos; La noche de los muertos vivientes, esta nueva versión del original de blanco y negro tiñe de un color pavoroso la historia de muerte de una banda pueblerina y un ejército de muertos vivientes.

Resident Evil 3: La extinción, se centra en la soldado Alice, quien vaga por las ruinas de Las Vegas, con una pequeña banda de sobrevivientes cuando una serie de epidemias virales casi eliminan a la humanidad: Scare campaign narra cómo el equipo de producción de un programa de cámaras ocultas enfrenta la aterradora posibilidad de sufrir la broma pesada en carne propia.

En La noche del demonio, Josh y su esposa se enfrentan a terroríficas tribulaciones cuando su hijo cae en coma y su cuerpo comienza a atraer fuerzas malévolas, mientras que en la tercera parte de El juego del miedo el asesino Jigsaw le encarga a su protegida Amanda el asesinato de un médico.

En esta selección no podían faltar Chucky 2 y Chucky 3, filmes en los cuales Andy Barclay debe detener a un muñeco diabólico que sólo busca asesinar a la gente, e It comes at night, en la cual un padre sobreprotector intenta mantener el peligro del otro lado de la puerta, hasta que la otra familia llega en busca de refugio y lo somete a la prueba más difícil.