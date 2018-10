Netflix hará series y películas de ‘Las crónicas de Narnia’

CIUDAD DE MÉXICO – Los derechos del mundo de fantasía de Las crónicas de Narnia fueron adquiridos por Netflix, que realizó este miércoles el anuncio a través de sus redes sociales.

Con este acuerdo, la compañía podrá realizar series y películas de los siete libros publicados por C.S. Lewis.

Las novelas han vendido más de 100 millones de copias y han sido traducidas a 47 idiomas.

“Netflix adquirió los derechos de la querida serie de libros Las crónicas de Narnia de CS Lewis y desarrollará nuevas series y proyectos de películas basados en los queridos textos”, escribió la compañía en su cuenta de Twitter.

