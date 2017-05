Netflix dejará de funcionar en algunos dispositivos Android

Aquellos equipos que no tengan la certificación de Google, o que hayan sido modificados, no funcionarán con las últimas versiones de la aplicación

CIUDAD DE MÉXICO.- Sabemos que en los últimos años, Netflix nos ha llenado de felicidad en múltiples momentos, ya sea en pareja, con amigos, o en plena soledad. Por dicho motivo, debemos reconocer que si el servicio decide abandonar ciertos dispositivos, a todos nos debería incumbir la noticia.

Si has intentado descargar la aplicación en tu dispositivo Android y no has podido, tienes que saber que no es a causa de algún mal en tu smartphone, sino que simple y sencillamente Netflix dejó de estar disponible para usuarios Android que tengan alterado su sistema operativo, es decir, que cuenten con acceso root.

La decisión de Netflix va de la mano con su premisa principal que argumenta tener como objetivo primordial el desprendimiento de la piratería. La versión 5.0 de la aplicación de Netflix está basada en Widevine de Google, un gestor de derechos digitales para videos que busca combatir la piratería ahora que el servicio streaming ya permite descargar contenidos para disfrutarlos sin conexión a Internet.

Los usuarios que cuentan con equipos “rooteados” tienen privilegios como guardar copias de seguridad o modificar sistemas operativos, por lo que Netflix tomó la decisión de desaparecer para dichos smartphones, mostrándose como no disponible en la Google Play Store.

Así, muchos dispositivos que no tengan la certificación de Google, o que hayan sido modificados, no funcionarán con las últimas versiones de Netflix. Por lo tanto, si en algún momento decidiste modificar tu smartphone, o tableta, pero quieres tener el servicio streaming a la mano, te invitamos a que reconsideres varias veces qué valdrá más la pena.

Para todos aquellos que puedan gozar de los privilegios de Netflix, seguramente estarán viendo un aviso como el siguiente a través de la tienda de Google.

Para poder detectar a los usuarios con sistema operativo modificado, la plataforma de cine y televisión utilizará un DRM y, de esa forma, Netflix sabrá si las personas han realizado el acceso root. Si encuentran que sí, evidentemente la aplicación no podrá estar disponible para su descarga.

Quizá esta nueva decisión le cueste a Netflix cientos de usuarios, pero eso no impedirá que la compañía continúe su lucha por combatir la piratería y la violación a los derechos de autor.

Fuente: Uno Cero