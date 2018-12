Netflix anuncia un nuevo anime de Ghost in the Shell

Se trata de Ghost in the Shell: SAC_2045 que llegará en 2020 al servicio de streaming.

CIUDAD DE MÉXICO.-Parece que Netflix piensa ir por todo en el mundo del anime ya que ahora han anunciado que han adquirido los derechos para un nuevo proyecto de Ghost in the Shell (vía ComicBook).

A través de Twitter la compañía anunció que han ordenado Ghost in the Shell: SAC_2045, una nueva película de anime en formato 3DCG (gráficos 3D por computadora) que está programada para llegar a la plataforma de streaming en 2020.

La nueva adaptación de la obra de Masamune Shirow será co-dirigida por Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex) y Shinji Aramaki (Appleseed) con los estudios Production I.G. y SOLA Digital Arts.

Junto con la noticia, se liberó una ilustración de la protagonista Motoko Kusanagi.

Cabe recordar que este anime se había anunciado en 2017 tras el estreno de la película live-action protagonizada por Scarlett Johansson que fue bastante criticada, así que esperemos que este nuevo proyecto logre cumplir las expectativas de los fans.

Netflix también prepara otras cintas y series de anime como Cowboy Bebop y Evangelion, además de Ultraman que de hecho también está en manos de la dupla de Kamiyama y Aramaki.