Netflix anuncia fecha de estreno de Stranger Things3

CIUDAD DE MÉXICO.- A manera de regalo de año nuevo, Netflix anunció la fecha en que se estrenará la tercera temporada de una de sus series emblemáticas: Stranger Things.

Minutos antes de que concluyera el 2018, la cuenta de Twitter de la serie dio a conocer que el próximo 4 de julio podremos disfrutar su nueva entrega.

Para generar más expectativa entre sus fans, también reveló un teaser de cuatro minutos que se sitúa en el verano de 1985 y presenta la pantalla de una computadora donde se advierte sobre algo llamado “Programa SilverCatFeeds”. ¿A qué se referirá?

El clip de video concluye con la leyenda: “Un verano puede cambiarlo todo”.

Rápidamente, la publicación generó miles de Me Gusta, Retuits y Comentarios.

Live from WIYZ, it's a Hawkins New Year's Eve! https://t.co/GhaGjVyNse

— Stranger Things (@Stranger_Things) January 1, 2019