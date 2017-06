Netflix anuncia especial final de dos horas para “Sense8”

CIUDAD DE MÉXICO.- La compañía Netflix anunció que la serie “Sense8”- que canceló a principios de mes- tendrá un especial final de dos horas.

A través de un video en redes sociales, los protagonistas de la serie se reunieron para cantar “What’s Up”, canción de 4 Non Blondes.

En la cuenta de Twitter de la serie se publicó una carta en donde Lana Wachowski, una de las creadoras, dijo que había escuchado las peticiones del público y anunciar el especial con el que se despedirá la producción.

