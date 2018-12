Neolaredenses estudian en Francia

NUEVO LAREDO, TAM.- Ganaron una beca para permanecer durante un año en diversas universidades francesas, hoy nos narran sus experiencias en ese país, con otra cultura y personas diferentes.

Ellos son, Solyenitzin Garza Vallina, Giselle Guadalupe Villa Ponce, Nathaly Michelle Guerra Torres, Paola Torres Espinoza, Miguel Ángel Medina Benítez y Francisco Iván Mireles Zamarrón, ellos viven esta experiencia gracias a que ganaron la beca de Mex Protec.

“Vivir y estudiar en Francia, ha expandido mi visión personal y profesional, experiencias, idiomas, culturas todo nuevo y de mucho valor, esto me ha dado independencia y seguridad en mi persona, me adapte desde el primer día, fue más difícil acostumbrarme a un idioma diferente a mi lengua, la vida fuera de casa, otra escuela, diferentes compañeros, pero me di cuenta que dejando de comparar lo de Francia con lo de México me adaptaba más rápidamente”, comentó Garza Vallina.

Para lograr esto, se requiere voluntad, compromiso y ganas de crecer, tener coraje y sacrificio para alcanzar tus metas, con su familia mensajea diariamente y llama cada dos semanas, es inevitable no extrañarse.

A los estudiantes que se preparan o tienen en mente participar en el programa, solo desearles éxito y felicitarles por esa decisión, vivir en el extranjero es una experiencia única, concluyó Solyenitzin.

Villa Ponce, vive una experiencia maravillosa, tiene ahora más oportunidades, conoce otra cultura, personas y enfrenta retos que ni ella misma pensaba podría superar.

“Fue difícil adaptarme, comida diferente, horarios, personas, todo cambia pero siempre habrá alguien que te ayude en este proceso, participar en movilidad requiere de muchas ganas, extrañas a tu país, familia, pero finalmente sabes que esto es lo que quiere y te ayudará a crecer en todos sentidos, tengo una familia orgullosa de mí, me piden que viva al máximo y que nunca me rinda, que por alto tengo la oportunidad y no debo caer”, señaló.

Por su parte García Torres, siente que vivir en el extranjero le ha hecho independiente, saber adaptarse, salir de su zona de confort, es una experiencia desconocida, fue difícil que se adaptara está en un grupo donde es la única mujer y eso influyó mucho.

“Con el tiempo conoció más a sus compañeros y a la fecha se lleva muy bien con ellos, para estar aquí se requiere esfuerzo, disciplina y paciencia, es algo que no se obtiene de la noche a la mañana, hay que buscar la oportunidad y luchar para alcanzarlo, es algo solo para valientes, mi familia está muy contenta, solo me piden que aproveche la oportunidad”, indicó.

Todos deben esforzarse, nada bueno se consigue fácil, hay que luchar por lo que se quiere y creer en uno mismo.

“Vivir en Francia me ha hecho independiente he vencido mis miedos, he conocido lugares increíbles y personas de diversas partes del mundo, son momentos inolvidables aunque fue difícil adaptarme, aún hay días con nostalgia, añoro regresar a mi país y estar con mi familia, aunque me comunico con ellos, no es lo mismo, me piden que tenga paciencia y que le eche ganas, que puedo hacerlo”, comentó Torres Espinoza.

Para estar en movilidad, hay que tener confianza en uno mismo, actitud y mente positiva, saber que eres capaz de realizar lo que te propongas, por ello mi consejo para otros estudiantes es que luchen por sus sueños, que no se dejen vencer, que todo esfuerzo tiene recompensa.

Medina Benítez, saber que vivir en el extranjero le ha dado una perspectiva diferente del mundo, como verlo y apreciarlo, ahora piensa diferentes y de manera abierta, hay nuevas ideas sobre cómo abordar problemas en su propia localidad.

“Mi adaptación ha sido muy buena, Francia es un país pluricultural, tiene puertas abiertas al mundo y no causa molestia la presencia de extranjeros en este país, por ello estar en movilidad, requiere responsabilidad, dedicación e independencia, porque estar en otro país no solo representas tu persona, sino de todo el país de dónde vienes”, añadió Miguel Ángel.

